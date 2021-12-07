США пригрозили расширят военную помощь Украине, если Россия сделает шаги против нее

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты расширят военную помощь Украине, если Россия предпримет шаги против Киева. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге, посвященном состоявшемуся разговору российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам Салливана, Байден в ходе разговора утверждал, что в случае "вторжения России на Украину" США и их европейские союзники ответят "решительными экономическими мерами". "Мы предоставим дополнительные оборонительные средства украинцам сверх того, что мы уже предоставляем. Мы также укрепим наших союзников по НАТО на восточном фланге", - заявил Салливан.

Он также сообщил, что США готовы поддержать урегулирование в Донбассе в рамках минского процесса. По его словам, Байден сказал Путину, что США и РФ способны дипломатическим путем преодолеть напряженность вокруг Украины.