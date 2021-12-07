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Байден 9 декабря проведет беседу с Зеленским

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден 9 декабря проведет разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, посвященном состоявшемуся разговору российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

"Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в четверг. Это будет вслед за вчерашней дискуссией между президентом Зеленским и госсекретарем [США Энтони] Блинкеном", - сказал Салливан.

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир АлександровичСалливан, Джейк
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