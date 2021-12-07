Нуланд считает, что ФРГ готова к "значительным мерам" в случае "вторжения" РФ на Украину

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд считает, что власти Германии готовы принять "значительные меры" в случае "вторжения" РФ на Украину. Такое мнение она высказала во вторник на слушаниях в Сенате Конгресса США.

"Я считаю, что они готовы", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос о газопроводе "Северный поток - 2" и готовности Германии к принятию вместе с США серьезных мер в случае обострения ситуации вокруг Украины. По словам Нуланд, Вашингтон уже "начал интенсивные консультации" с новым правительством Германии.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.