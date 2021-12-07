Вашингтон, ЕС и Киев согласуют позиции после разговора Путина с Байденом

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. США, страны ЕС и Украина в ближайшие дни проведут консультации, чтобы согласовать позиции после разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом. Об этом во вторник сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"В ближайшие дни пройдут масштабные консультации между Вашингтоном, Лондоном, столицами на европейском континенте и, конечно, Киевом для калибровки согласованных позиций в связи с тем, что президент Байден услышал на этих переговорах [от Путина]", - сказал Подоляк изданию Liga.net, комментируя переговоры Путина и Байдена.