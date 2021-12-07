Трамп: в Москве понимают, что им нечего беспокоиться из-за Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что после бегства США из Афганистана Россия поняла, что она может не беспокоиться из-за Вашингтона. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Трампа.

"Владимир Путин смотрит на наше жалкое бегство из Афганистана, где мы оставили погибших солдат, американских граждан и военного снаряжения на $85 млрд. Потом он смотрит на Байдена. Он не беспокоится", - считает Трамп.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник двусторонние переговоры в формате телемоста. Они продолжались чуть более двух часов. Этот разговор глав государств стал пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу.