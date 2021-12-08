Нуланд: США должны быть готовы к непредвиденному из-за ситуации на границе РФ и Украины

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны быть готовы ко всем непредвиденным обстоятельствам в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Об этом сообщила во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных отношениям между Вашингтоном и Москвой.

"Мы не знаем, принял ли президент России [Владимир] Путина решение атаковать Украину или свергнуть ее правительство, но мы знаем, что он наращивает потенциал, чтобы сделать это", - утверждала Нуланд, которая занимает третий пост в Госдепартаменте. Она сравнила происходящее с 2014 годом, но сейчас, по ее версии, все "в гораздо более и более смертоносных масштабах".

"Несмотря на нашу неопределенность в отношении точных намерений и сроков, мы должны подготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам, даже сейчас когда мы подталкиваем Россию к тому, чтобы изменить курс", - полагает Нуланд.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также подчеркивал, что РФ прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.