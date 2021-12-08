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Лидеры США и четырех стран Европы высказались за диалог с РФ по Украине

Лидеры договорились находиться в тесном контакте и координировать свои подходы по этому вопросу

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии в телефонном разговоре во вторник согласились с необходимостью продолжения диалога с Россией по теме снижения напряженности вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам телефонного разговора с президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном, и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Италии Марио Драги.

"Президент Байден рассказал другим лидерам о его разговоре с президентом России [Владимиром] Путиным, который состоялся ранее сегодня [во вторник]. Лидеры подчеркнули важность того, чтобы Россия прекратила угрожающее поведение в отношении Украины. Они согласились с необходимостью продолжать диалог с Россией, чтобы побудить к этому результату", - говорится в сообщении.

"Лидеры договорились находиться в тесном контакте и координировать свои подходы по этому вопросу", - заметили на Даунинг-стрит.

Теги
УкраинаСШАРоссияДраги, Марио
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