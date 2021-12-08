Уроженка СССР Омарова не будет выдвигать свою кандидатуру на пост в Минфине США

ТАСС, 8 декабря. Президент США Джо Байден удовлетворил просьбу уроженки СССР Сауле Омаровой об отзыве ее кандидатуры на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина. Об этом сообщается в заявлении Байдена, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

"Я удовлетворил просьбу Сауле Омаровой о снятии ее кандидатуры с выдвижения на должность руководителя Управления валютного контроля", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, Омарова решила отозвать свою кандидатуру на пост в Минфине, поскольку сочла свое дальнейшее выдвижение нецелесообразным.

Байден выдвинул Омарову на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина США в начале ноября. Республиканцы на слушаниях в банковском комитете верхней палаты Конгресса США подвергли ее жесткой критике и попытались уличить в приверженности идеям коммунизма.

Интернет-портал "Аксиос" ранее сообщал, что пятеро демократов в данном комитете уведомили Белый дом о том, что не поддержат кандидатуру Омаровой из-за опасений относительно той политики, которую она могла бы проводить. Некоторые республиканцы на слушаниях в комитете, в частности, заявляли о радикальности идей Омаровой. Несколько демократов также выразили опасения относительно высказываний Омаровой о работе финансового сектора.

Омарова родилась в 1966 году, в 1989 году она окончила МГУ и осталась работать в этом университете, а в 1991 году по программе обмена отправилась в Висконсинский университет. После распада СССР она осталась в США и получила докторскую степень по политологии, стала профессором Корнеллского университета. Омарова работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, в администрации 43-го президента США Джорджа Буша - младшего была советником замминистра финансов. С 2013 года она шесть раз выступала на слушаниях в Конгрессе, отвечая на вопросы законодателей о финансах и технологиях.