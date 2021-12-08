Нуланд: Байден продолжает выступать за стабилизацию отношений РФ и США

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден по-прежнему выступает за стабилизацию российско-американских отношений, невзирая на очередной всплеск напряженности между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщила во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Говоря в более широком плане, президент Байден продолжает считать, что более стабильные и предсказуемые американо-российские отношения отвечают интересам обеих стран", - заявила она на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Как прогнозировала Нуланд, у Белого дома будут сохраняться "глубокие разногласия с Кремлем по правам человека, обращению с [блогером Алексеем] Навальным, свободе прессы и неправительственных организаций, Белоруссии, киберугрозам, вмешательству в выборы, задержанию американских граждан, комплектованию посольств и многим другим делам". "Президент Байден затрагивал и продолжит затрагивать все эти вопросы [в диалоге] с президентом [России Владимиром] Путиным", - сказала она.

По ее словам, сотрудничество России и США идет на пользу всему миру, укрепляет международную безопасность. "<...> Когда Соединенные Штаты и Россия работают вместе, как мы сейчас делаем применительно к Ирану и формирующимся [двусторонним] переговорам по стратегической стабильности, мы обеспечиваем нашим гражданам и людям во всем мире перспективу более безопасного будущего", - подчеркнула дипломат. "Однако, - добавила замгоссекретаря США, - то, что мы можем и должны сделать вместе, будет поставлено под угрозу, если президент Путин выберет больше агрессии против Украины".

Байден во время онлайн-саммита во вторник дал понять президенту России Владимиру Путину, что вопрос о том, кто вступает в НАТО, решает альянс, у внешних сил нет права вето или голоса в этих вопросах, сообщила Нуланд.

Ее спросили, считает ли администрация США весомым вопросом для переговоров лишение Украины возможности вступления в НАТО, чего требует российская сторона. "Нет, не считает. Президент Байден предельно ясно дал сегодня (во вторник - прим. ТАСС) понять президенту Путину, что вопрос о том, кто вступает в НАТО, решает НАТО - этот вопрос должны решать и страны-кандидаты [на членство в НАТО], - и что никакая другая внешняя сила не будет и не может иметь право вето или голоса в этих решениях", - сказала Нуланд, которая занимает третий по значимости пост в иерархии Госдепартамента США.