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США поддержат усилия по реализации минских соглашений при согласии сторон

Никто ищет конфронтации или кризиса, отметила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Власти США готовы выступить в поддержку возобновления усилий по реализации Минских соглашений, если их стороны не будут возражать. Об этом заявила во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в комитете по иностранным делам Сената на слушаниях, посвященных отношениям между Вашингтоном и Москвой.

"Никто из нас не ищет конфронтации или кризиса. Дипломатия остается самым лучшим путем прекращения конфликта в Донбассе и урегулирования других претензий. Минские соглашения являются самой лучшей основой для переговоров, и США готовы поддержать возобновление этих усилий, если стороны будут это приветствовать", - сказала она.

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