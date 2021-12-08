AFP: Макрон обсудит ситуацию в Донбассе с лидерами России и Украины в ближайшие дни

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Об этом сообщило во вторник агентство Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По его данным, французский лидер уже провел переговоры по этой теме с лидерами Великобритании, Италии, ФРГ и США. Соответствующий разговор последовал после двухчасовой видеоконференции между Путиным и президентом США Джо Байденом.

"Лидеры пяти государств подтвердили свою решимость работать вместе, чтобы гарантировать суверенитет Украины и обеспечить ее стабильность и безопасность", - сообщили в Елисейском дворце. Там добавили, что лидеры в этой связи "сохраняют бдительность по поводу агрессивных инициатив", которые якобы могут быть предприняты Россией в отношении Украины.

Агентство также уточнило, что в пятницу Макрон примет в Елисейском дворце нового канцлера ФРГ Олафа Шольца. Лидеры "вместе рассмотрят способы возобновления контактов с Россией в рамках нормандского формата", которому Байден "выразил полную поддержку".

Президенты России и США провели во вторник двусторонние переговоры в формате телемоста. Они продолжались чуть более двух часов. Этот разговор глав государств стал пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.