Байден проинформировал европейских союзников о своем разговоре с Путиным

"Лидеры [США и европейских стран] подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также необходимость того, чтобы Россия снизила напряженность и участвовала в дипломатии. Они договорились, что их команды продолжат поддерживать тесный контакт, в том числе в консультации с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС, касательно скоординированного и всеобъемлющего подхода", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Президенты России и США провели во вторник двусторонние переговоры в формате телемоста. Они продолжались чуть более двух часов. Этот разговор глав государств стал пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.