{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молния

Нуланд заявила, что Байден намерен обсудить с Шольцем "Северный поток - 2" и Украину

Будущий канцлер ФРГ осознает серьезность ситуации, с которой мы столкнулись, отметила замгоссекретаря США

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен обсудить с будущим канцлером ФРГ Олафом Шольцем вопросы, касающиеся "Северного потока - 2", в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом заявила во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в комитете по иностранным делам Сената на слушаниях, посвященных отношениям между Вашингтоном и Москвой.

На эту тему
Украина, безопасность, обнуление ограничений для дипмиссий. Что обсудили Путин и Байден
Украина, безопасность, обнуление ограничений для дипмиссий.

Законодатель задал Нуланд вопрос о том, могут ли союзники США в большей степени согласиться с позицией Вашингтона по газопроводу в свете утверждений о возможности конфронтации между РФ и Украиной. Как ответила заместитель госсекретаря, "у президента сегодня, может быть, прямо сейчас, есть первая возможность поговорить с Олафом Шольцем <...> как с канцлером".

"Мы получим более полное представление относительно этого. Но я бы отметила, что мы уже говорили с ним, когда он был министром финансов. Я не сомневаюсь, что он осознает серьезность ситуации, с которой мы столкнулись", - подчеркнула Нуланд.

Теги
УкраинаСШАГерманияБайден, ДжоШольц, Олаф
Кризис на Украине
В ДНР и ЛНР заявили, что будут настаивать на подписании перемирия с Киевом
Необходимо согласовать и подписать документ, который поспособствует прекращению обстрелов на практике, отметил представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров
Читать полностью