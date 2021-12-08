Нуланд заявила, что Байден намерен обсудить с Шольцем "Северный поток - 2" и Украину

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен обсудить с будущим канцлером ФРГ Олафом Шольцем вопросы, касающиеся "Северного потока - 2", в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом заявила во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в комитете по иностранным делам Сената на слушаниях, посвященных отношениям между Вашингтоном и Москвой.

Законодатель задал Нуланд вопрос о том, могут ли союзники США в большей степени согласиться с позицией Вашингтона по газопроводу в свете утверждений о возможности конфронтации между РФ и Украиной. Как ответила заместитель госсекретаря, "у президента сегодня, может быть, прямо сейчас, есть первая возможность поговорить с Олафом Шольцем <...> как с канцлером".

"Мы получим более полное представление относительно этого. Но я бы отметила, что мы уже говорили с ним, когда он был министром финансов. Я не сомневаюсь, что он осознает серьезность ситуации, с которой мы столкнулись", - подчеркнула Нуланд.