В ДНР и ЛНР заявили, что будут настаивать на подписании перемирия с Киевом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут настаивать на подписании в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе содержательного документа, которой будет способствовать прекращению обстрелов в регионе. Об этом заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

"Нет никакого практического смысла принимать очередное декларативное, выхолощенное заявление, не имеющее никаких действенных предписаний и не определяющее четко субъектов выполнения и ответственных за невыполнение договоренностей. <...> Наша задача - согласовать и подписать в контактной группе содержательный документ, который будет впоследствии обнародован для широкой общественности и поспособствует прекращению обстрелов на практике, а не в декларациях", - приводит слова Никонорова Донецкое агентство новостей.

Кроме того, ДНР и ЛНР намерены добиться конкретизации функционала координационного механизма, а также четкого определения, чьи представители должны взаимодействовать между собой на уровне Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Рабочие группы по политическим и гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступили во вторник к работе в режиме видеоконференции. Во вторник также прошли встречи рабочих групп по безопасности и экономическим вопросам. Заседание контактной группы в режиме видеоконференции пройдет в среду.

Делегация ЛНР сообщила в понедельник, что намерена предложить участникам контактной группы принять заявление, посвященное соблюдению дополнительных мер по усилению перемирия. В частности, ЛНР предлагает украинской стороне возобновить взаимодействие в рамках СЦКК. Луганск также предлагает дезавуировать все публичные заявления украинских официальных лиц, противоречащие мерам по усилению режима перемирия.

Речь идет о заявлении главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного от 28 сентября и командующего украинской силовой операции в Донбассе Александра Павлюка от 5 октября. Залужный и Павлюк заявили, что командиры на месте могут сами принимать решения об открытии огня без согласования с командованием. Кроме того, ЛНР предложила Киеву дезавуировать заявления о применении ВСУ в будущем беспилотных летательных аппаратов. ЛНР также предложила Киеву согласовать все параметры скорейшего открытия контрольно-пропускных пунктов в Золотом и Счастье, а также порядок пропуска через них в период пандемии коронавируса.