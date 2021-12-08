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Нуланд заявила об обеспокоенности США тем, что Россия может стремиться к воссозданию СССР

Путин в качестве проекта своего наследия пытается воссоздать Советский Союз, отметила заместитель госсекретаря по политическим делам
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд AP Photo/Alex Brandon
Описание
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила во вторник о наличии у Вашингтона обеспокоенности тем, что Москва якобы может стремиться к воссозданию Советского Союза.

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"Обеспокоенность заключается в том, что он (Путин) в качестве проекта своего наследия на самом деле стремится воссоздать Советский Союз. <...> Поэтому я считаю, что единство здесь, <...> в США, единство на Украине, единство с нашими союзниками и партнерами в НАТО, а также значительные последствия [агрессии в отношении Украины], о которых мы говорим, так важны и показывают, что мы абсолютно готовы", - утверждала Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Подобные заявления о стремлении Москвы к воссозданию СССР звучат в Вашингтоне не в первый раз. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС в феврале этого года подчеркивал, что Россия выступает за равноправное сотрудничество с государствами СНГ и не намерена воссоздавать Советский Союз, как это пытается представить Запад. Он обратил внимание на "стремление Запада превратить постсоветское пространство в зону постоянных конфликтов и напряженности". "Свою задачу видим в противодействии подобной политике", - указал дипломат.

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