Нуланд заявила об обеспокоенности США тем, что Россия может стремиться к воссозданию СССР

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила во вторник о наличии у Вашингтона обеспокоенности тем, что Москва якобы может стремиться к воссозданию Советского Союза.

"Обеспокоенность заключается в том, что он (Путин) в качестве проекта своего наследия на самом деле стремится воссоздать Советский Союз. <...> Поэтому я считаю, что единство здесь, <...> в США, единство на Украине, единство с нашими союзниками и партнерами в НАТО, а также значительные последствия [агрессии в отношении Украины], о которых мы говорим, так важны и показывают, что мы абсолютно готовы", - утверждала Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Подобные заявления о стремлении Москвы к воссозданию СССР звучат в Вашингтоне не в первый раз. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС в феврале этого года подчеркивал, что Россия выступает за равноправное сотрудничество с государствами СНГ и не намерена воссоздавать Советский Союз, как это пытается представить Запад. Он обратил внимание на "стремление Запада превратить постсоветское пространство в зону постоянных конфликтов и напряженности". "Свою задачу видим в противодействии подобной политике", - указал дипломат.