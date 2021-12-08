Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае

СИДНЕЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Австралия присоединится к объявленному США дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, и официальные лица страны не будут участвовать в связанных с Играми мероприятиях. Об этом в среду заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

"Австралийские официальные лица не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх в Пекине", - сообщил премьер-министр на пресс-конференции в Сиднее, отметив, что олимпийская сборная страны примет участие в Играх, как планировалось ранее. "Австралия - великая спортивная держава, и мы разделяем вопросы спорта и политические вопросы", - подчеркнул он.

По словам Моррисона, решение воздержаться от официального представительства на мероприятиях в рамках Олимпийских игр в Пекине было принято из-за приписываемых КНР нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и "ряда других вопросов, связанных с вмешательством Китая в дела Австралии". "Мы были бы очень рады обсудить с правительством Китая эти проблемы и <…> неоднократно пытались это сделать, но китайские власти последовательно игнорировали любые возможности для этого", - сказал глава правительства.

США 6 декабря объявили дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине, предполагающий отказ от поездок официальных лиц на Игры. Позднее Вашингтон уведомил об этом своих союзников и партнеров за рубежом, оставив за ними право самостоятельно принимать решения относительно участия или неучастия в мероприятиях в Китае по случаю Олимпиады. Поводом для призывов бойкотировать зимние Игры, с которыми ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран, стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай в ответ назвал решение США политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и пообещал принять контрмеры.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.