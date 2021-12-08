Япония самостоятельно примет решение о возможности бойкота ОИ в Пекине

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Японии самостоятельно примут решение по поводу возможности бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом в среду заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы собираемся принять самостоятельное решение [по возможности бойкота], изучив все факторы в подходящее время. На данный момент ничего не определено", - сказал Мацуно, отвечая на вопрос журналиста о реакции Японии на решение Австралии присоединиться к объявленному США дипломатическому бойкоту пекинской Олимпиады.

Ранее в среду соответствующее решение Канберры озвучил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

США 6 декабря объявили дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине, предполагающий отказ от поездок официальных лиц на Игры. Позднее Вашингтон уведомил об этом своих союзников и партнеров за рубежом, оставив за ними право самостоятельно принимать решения относительно участия или неучастия в мероприятиях в Китае по случаю Олимпиады. Поводом для призывов бойкотировать зимние Игры, с которыми ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран, стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай в ответ назвал решение США политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и пообещал принять контрмеры.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.