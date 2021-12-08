Казахстан окажет Киргизии военно-техническую помощь для обеспечения безопасности в регионе

НУР-СУЛТАН, 8 декабря. /ТАСС/. Казахстан и Киргизия подписали межправительственное соглашение об оказании Бишкеку безвозмездной военно-технической помощи для обеспечения безопасности в Центральной Азии. Об этом сообщила в среду пресс-служба премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

Накануне он провел встречу с главой правительства Киргизии Акылбеком Жапаровым, который прибыл в Нур-Султан с рабочим визитом. "По итогам переговоров подписано межправительственное соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи Кыргызской Республике в рамках обеспечения безопасности Центральноазиатского региона", - говорится в сообщении. Детали договоренностей не приводятся.

2 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже одобрил межправительственное соглашение с Киргизией об оказании ей безвозмездной военно-технической помощи - разовой передачи патронов, боеприпасов и специального оборудования. В соответствии с документом казахстанская сторона обеспечивает доставку военного имущества автомобильным транспортом со своей территории до населенного пункта Кой-Таш в Киргизии. При этом Киргизия не передает полученное военное имущество или право на его использование третьей стороне.

Кроме того, Мамин и Жапаров обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, военно-технической сферах, АПК, промышленной кооперации и здравоохранении. "Двусторонний товарооборот за девять месяцев 2021 года превысил $680 млн, что на 8,8% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 1,2% - девяти месяцев допандемийного 2019 года. Стороны намерены довести объем торговли до $1 млрд и расширить номенклатуру торгуемых товаров и услуг", - рассказали в пресс-службе.

По ее данным, министерства здравоохранения двух стран подписали план мер по развитию референс-лабораторий в области здравоохранения на 2021-2023 годы. Профильные ведомства Казахстана и Киргизии также приняли совместные планы мероприятий по созданию и функционированию индустриального торгово-логистического комплекса в районе пунктов пропуска "Карасу" и "Актилек", а также трех оптово-распределительных центров на киргизской территории.

В рамках визита Жапарова в Нур-Султан запланированы его встречи с Токаевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, посещение Международного финансового центра "Астана", офиса цифрового правительства и других объектов.