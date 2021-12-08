СМИ: Япония не намерена отправлять на Игры в Пекин правительственных чиновников

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Япония не намерена отправлять на зимнюю Олимпиаду в Пекине членов правительства и других правительственных чиновников, чтобы тем самым поддержать объявленный США дипломатический бойкот этих Игр. Об этом сообщила в среду газета Sankei со ссылкой на источники.

Вместе с тем, согласно предварительному плану, в японскую делегацию в Пекине войдут председатель спортивного управления Кодзи Мирофуси и глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Они не являются правительственными чиновниками, что позволит Японии поддержать дипломатический бойкот со стороны США. Окончательное решение по этому вопросу Токио примет позднее с учетом действий партнеров по G7 и реакции китайской стороны.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония будет исходить из собственных национальных интересов в отношении возможного дипломатического бойкота Игр в Пекине.

США 6 декабря объявили дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине, предполагающий отказ от поездок официальных лиц на Игры. Позднее Вашингтон уведомил об этом своих союзников и партнеров за рубежом, оставив за ними право самостоятельно принимать решения относительно участия или неучастия в мероприятиях в Китае по случаю Олимпиады. Поводом для призывов бойкотировать зимние Игры, с которыми ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран, стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай в ответ назвал решение США политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и пообещал принять контрмеры.

В среду аналогичное решение о бойкоте озвучил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.