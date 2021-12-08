В Европарламенте призвали к "тотальному бойкоту" зимних Олимпийских игр в Пекине

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер полагает, что необходимо вслед за США устроить тотальный бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Такое мнение она высказала в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke.

"Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних [Олимпийских] игр [в Китае]", - отметила Бер. При этом она добавила, что дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, который объявили США, происходит с опозданием, и это "наименьшее", чего можно ожидать от Запада. Зимние Олимпийские игры в Китае, по мнению зампредседателя ЕП, являются "ошибочной площадкой в неправильном месте".

В этой связи Бер утверждала, что четкие сигналы Запада в сторону Пекина давно назрели. "Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на зимних [Олимпийских] играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьезно нарушает права человека", - заключила зампредседателя Европарламента.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Она подтвердила, что Вашингтон уже уведомил об этом союзников и партнеров за рубежом, оставив за ними право самостоятельно принимать решения относительно участия или неучастия в мероприятиях в Китае по случаю Олимпиады. Поводом для призывов бойкотировать зимние Игры, с которыми ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран, стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.