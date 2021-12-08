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Валенса заявил, что в определенных сферах Польше выгоднее сотрудничать с РФ, чем с Западом

Экс-президент Польши выразил крайнее неудовлетворение нынешним уровнем отношений между Варшавой и Москвой

ВАРШАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия и Польша должны наладить сотрудничество, так как в определенных сферах для республики это было бы выгоднее, чем взаимодействие с Западом. Такое мнение выразил в интервью ТАСС лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса.

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"Конечно, из Гданьска ближе до Москвы, чем до Вашингтона. Есть определенные вещи, определенные виды сотрудничества, которые будут здесь более выгодны, чем на Западе. Я так считаю и буду считать, буду стремиться к тому, чтобы мы теснее сотрудничали, потому что это может повысить благосостояние наших народов. Мы должны договориться, дать себе свободу и хорошо сотрудничать. Сейчас этого не хватает", - оценил он.

Валенса выразил крайнее неудовлетворение нынешним уровнем отношений между Польшей и Россией. "Я недоволен. У нас плохие политики. Мы не используем шанс. А таких шансов много", - указал он. "Не хотят уступить ни одни, ни другие, и из-за этого потери. Нужно это исправить. Если бы у меня были возможности, то я попытался бы исправить", - добавил политик.

По словам Валенсы, чтобы исправить ситуацию, следует отделить обсуждение вопросов прошлого от нынешних возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. "Я бы разделил отношения на две части. Одно - все старое, история, расчеты: кто, кому и сколько. А второе - работа на благо интересов, чтобы получать прибыль. Когда двое дерутся, третий этим пользуется. Нашими ссорами пользуются другие. Поэтому я искал бы выгодных для обеих сторон договоренностей во всех сферах жизни", - резюмировал он.

18 мая президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новому послу Польши в России Кшиштофу Краевскому сказал, что российско-польские связи могли бы быть содержательнее и продуктивнее, тем более учитывая, что две страны являются соседями по Балтике. По словам российского лидера, накопившиеся в двусторонних отношениях сложные вопросы можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интересов друг друга. Эти слова посол Краевский охарактеризовал тогда как позитивный сигнал для отношений с Польшей, который полностью соответствует восприятию этих отношений Варшавой.

Теги
ПольшаВаленса, Лех
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