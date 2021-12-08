Валенса заявил, что в определенных сферах Польше выгоднее сотрудничать с РФ, чем с Западом

ВАРШАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия и Польша должны наладить сотрудничество, так как в определенных сферах для республики это было бы выгоднее, чем взаимодействие с Западом. Такое мнение выразил в интервью ТАСС лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса.

"Конечно, из Гданьска ближе до Москвы, чем до Вашингтона. Есть определенные вещи, определенные виды сотрудничества, которые будут здесь более выгодны, чем на Западе. Я так считаю и буду считать, буду стремиться к тому, чтобы мы теснее сотрудничали, потому что это может повысить благосостояние наших народов. Мы должны договориться, дать себе свободу и хорошо сотрудничать. Сейчас этого не хватает", - оценил он.

Валенса выразил крайнее неудовлетворение нынешним уровнем отношений между Польшей и Россией. "Я недоволен. У нас плохие политики. Мы не используем шанс. А таких шансов много", - указал он. "Не хотят уступить ни одни, ни другие, и из-за этого потери. Нужно это исправить. Если бы у меня были возможности, то я попытался бы исправить", - добавил политик.

По словам Валенсы, чтобы исправить ситуацию, следует отделить обсуждение вопросов прошлого от нынешних возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. "Я бы разделил отношения на две части. Одно - все старое, история, расчеты: кто, кому и сколько. А второе - работа на благо интересов, чтобы получать прибыль. Когда двое дерутся, третий этим пользуется. Нашими ссорами пользуются другие. Поэтому я искал бы выгодных для обеих сторон договоренностей во всех сферах жизни", - резюмировал он.

18 мая президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новому послу Польши в России Кшиштофу Краевскому сказал, что российско-польские связи могли бы быть содержательнее и продуктивнее, тем более учитывая, что две страны являются соседями по Балтике. По словам российского лидера, накопившиеся в двусторонних отношениях сложные вопросы можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интересов друг друга. Эти слова посол Краевский охарактеризовал тогда как позитивный сигнал для отношений с Польшей, который полностью соответствует восприятию этих отношений Варшавой.