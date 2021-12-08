Лукашенко считает, что СНГ за 30 лет доказало свою востребованность и эффективность

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидеров стран СНГ, а также председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря Содружества Сергея Лебедева с 30-летием организации, отметив, что СНГ доказало свою востребованность и эффективность.

"За прошедшие годы организация проделала длительный и непростой путь, доказав свою востребованность и эффективность", - говорится в поздравлении, содержание которого передает президентская пресс-служба в среду.

Лукашенко подчеркнул, что сегодня Содружество является крупнейшим на постсоветском пространстве региональным интеграционным объединением "с уникальной диалоговой площадкой, обеспечивающей тесное взаимодействие между государствами - участниками в политической, экономической, гуманитарной и других сферах на основе равноправия и партнерства".

Глава государства убежден, что благодаря совместным усилиям СНГ и впредь будет находить адекватные ответы на вызовы и угрозы современности, оставаясь неотъемлемым и важным фактором международной жизни.