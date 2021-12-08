Токио продолжит рассматривать возможность принять свою версию Глобального акта Магнитского

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Япония продолжит изучать возможность принятия собственного законодательства, позволяющего вводить санкции против зарубежных стран, структур и отдельных лиц в связи с нарушениями прав человека по образцу американского Глобального акта Магнитского. Об этом заявил в среду премьер-министр Фумио Кисида, выступая в парламенте.

"Мы будем внимательно следить за партийными дебатами и продолжим рассматривать этот вопрос свете политики Японии в области прав человека", - сказал он, отвечая на просьбу председателя ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) Кэнты Идзуми прокомментировать вероятность появления в Японии такого закона.

В вопросе прав человека Токио обычно лишь исполняет резолюции Совета Безопасности ООН и не предпринимает каких-либо самостоятельных шагов. Япония - единственная страна в "Группе семи" (в нее входят также Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и ФРГ), которая не имеет подобного национального законодательства. Во многом поэтому Токио не стал присоединяться к санкциям, которые Соединенные Штаты и члены Евросоюза ввели в отношении Китая в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Между тем в начале ноября Кисида назначил на пост своего помощника по правам человека бывшего министра обороны Гэна Накатани, который является сторонником санкционных мер в отношении Китая. Он сейчас в качестве сопредседателя возглавляет группу депутатов парламента Японии от правящей Либерально-демократической и оппозиционных партий, которая занимается разработкой законодательства, позволяющего вводить санкции по образцу Глобального акта Магнитского.

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он предусматривает использование односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. В 2016 году в США был принят "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского", предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.