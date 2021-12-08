В США заявили, что Китай намерен изменить сложившийся мировой порядок

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Китай активно наращивает свои военные возможности, чтобы изменить мировой порядок и структуру безопасности, сформировавшиеся после Второй мировой войны. Об этом председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, выступая во вторник вечером на организованном газетой The Wall Street Journal форуме.

Китай, по его словам, вкладывает значительные средства в развитие своих военно-морских сил, разработку гиперзвукового оружия и совершенствование военных технологий для того, чтобы стать такой же ведущей страной мира, как Россия или США. Реализация этого замысла, полагает генерал, изменит баланс сил в мире, сложившийся после Второй мировой войны.

"Мы вступаем в мир, который является более сложным в геостратегическом отношении, - сказал Милли на встрече исполнительных директоров The Wall Street Journal. - Мы вступаем в мир, в котором технологии развиваются невиданными в истории человечества темпами. Так что это [будет] более сложный и потенциально более нестабильный [мир]". Генерал указал на необходимость модернизации американских ВС с целью сохранить нынешнее военное превосходство США над Китаем.

Председатель КНШ ВС, пишет газета, затронул в своем выступлении обстановку на российско-украинской границе. Милли назвал передвижения войск по территории РФ "весьма серьезными" и отличными "в масштабах и сферах охвата" от того, что, по его словам, США наблюдали там в апреле. "С моей точки зрения, здесь существует много возможностей для деэскалации дипломатическими средствами", - сказал генерал.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.