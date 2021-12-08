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Переговоры Путина и Байдена

В Варшаве считают, что разговор президентов США и России "не принес окончательных решений"

По словам главы Бюро национальной безопасности республики Павла Солоха, беседа двух лидеров была больше похожа на "обозначение позиций"

ВАРШАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Польши отмечают важность того факта, что президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным указал на важные для Польши гарантии увеличения американского военного присутствия в государствах на восточном фланге НАТО, если в регионе дойдет до эскалации ситуации. Об этом заявил в среду в эфире Польского радио глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.

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"Для нас, как для члена НАТО, важно то, что американцы заявили, что в случае конфликта они готовы [откликнуться] на просьбы стран на флангах об увеличении американского присутствия, если бы дошло до эскалации", - сказал Солох. По его оценке, "это был, без сомнения, важный разговор", но "он не принес окончательных решений". "Этот разговор, скорее, был обозначением позиций", - отметил он.

"Мы знаем, что россияне хотели формальных гарантий того, что Украина не окажется в НАТО, - добавил Солох. - Хорошо, что президентом США было публично подтверждено, что по крайней мере не будет ни одного жеста, шага, гарантирующего России, что Украина не будет когда-либо членом НАТО, потому что это решают сами союзники и заинтересованные страны".

Российский лидер и глава администрации США провели во вторник переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПольшаБайден, ДжоПереговоры Путина и Байдена
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