Лидеры США и четырех стран Европы призвали РФ снизить напряженность на границе с Украиной

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии во вторник в ходе телефонного разговора, состоявшегося после онлайн-встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена, сошлись во мнении, что Москве нужно снизить уровень напряженности на границе с Украиной. Об этом в среду сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт по итогам телефонного разговора и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентами США и Франции Байденом и Эмманюэлем Макроном, премьер-министрами Великобритании и Италии Борисом Джонсоном и Марио Драги.

"Канцлер и участвовавшие в [телефонном разговоре] главы государств и правительств подчеркнули свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, что Россия должна снизить напряженность и искать дипломатическое решение, в том числе в рамках нормандского формата по реализации минских соглашений", - сказал Зайберт. По его словам, стороны поручили своим советникам тесно координировать действия друг с другом, привлекая партнеров из ЕС и НАТО.

Российский лидер и глава администрации США провели во вторник переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.