В КНР заявили, что диалог РФ и США позитивно влияет на международную обстановку

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство КНР рассматривает переговоры между лидерами России и США как позитивный шаг в направлении улучшения отношений между двумя странами и стабилизации обстановки в мире. Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

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"Россия и США являются постоянными членами СБ ООН и влиятельными мировыми державами, которые несут важные обязательства по поддержанию глобального мира и безопасности. Китайская сторона позитивно рассматривает российско-американские контакты и диалог, а также улучшение их отношений", - указал он.

"Это оказывает позитивное влияние на глобальный мир и развитие, а также идет на пользу совместным действиям международного сообщества в отношении всеобщих вызовов", - подчеркнул дипломат.