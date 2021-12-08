Провинция на Соломоновых Островах планирует провести референдум о самоопределении

СИДНЕЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Провинция Малаита на Соломоновых Островах планирует в ближайшем времени провести референдум о самоопределении. Об этом в среду сообщила радиостанция RNZ со ссылкой на главу провинции Даниэля Суидани.

"Вопрос о независимости или, возможно, референдума очень важен, потому что нам нужно выяснить, сохранилась ли эта идея в сознании жителей Малаиты. Именно поэтому я объявляю о скорейшем проведении референдума", - сказал Даниэль Суидани.

По данным радиостанции, глава провинции обратился к ООН с просьбой оказать помощь в организации референдума к концу января следующего года.

Ранее парламент Соломоновых Островов ответил отказом на предложение вынести инициированный оппозицией вотум недоверия премьер-министру Манассе Согаваре.

24 ноября участники антиправительственной акции протеста в столице Соломоновых Островов Хониаре попытались взять штурмом здание парламента и подожгли его. После вмешательства органов правопорядка протестующие покинули территорию парламента и начали грабить и поджигать магазины, школы и полицейские участки. Известно, что антиправительственные акции возглавляют жители провинции Малаита, обвиняющие власти в нежелании развивать регион. Власти Соломоновых Островов ввели ограничения на перемещение граждан в столице в вечернее время, въезд и выезд из города запрещен.