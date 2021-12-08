СМИ: Индия провела военные учения в контролируемой зоне Кашмира

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. Индия во вторник провела военные маневры с высадкой вертолетного десанта в союзной территории Джамму и Кашмир.

Как сообщает в среду газета Times of India, учения проходили на высоте 3 тыс. м над уровнем моря в Кашмирской долине. В ходе них отрабатывалась учебная задача по высадке десанта в глубине обороны противника в условиях применения им средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.

К участию в маневрах были привлечены армейские подразделения, воздушные десантники и морские пехотинцы индийских вооруженных сил, а также были задействованы транспортные самолеты ВВС и ударные вертолеты Apache.

"Состоявшиеся маневры продемонстрировали способность армии Индии проводить операции в высокогорной местности", - заявили источники Times of India.

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля.

5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла.