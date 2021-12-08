Страны ОДКБ призвали к восстановлению консенсуса и равноправия в ОЗХО

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призывают партнеров по диалогу в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вернуть консенсус и равноправие на соответствующую площадку на фоне угрозы политизации ее повестки. Об этом говорится в совместном заявлении ОДКБ на 26-й сессии Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

В тексте документа, размещенного в среду на сайте дипведомства РФ, указывается, что в ОДКБ призывают членов КЗХО "конструктивно сотрудничать друг с другом, стремиться к восстановлению в ОЗХО духа консенсуса и равноправия в интересах целостности и универсальности Конвенции". "Призывают государства - участники КЗХО перейти к реальному сотрудничеству путем обмена информацией и консультаций между собой в рамках Конвенции и других существующих на этот счет международных механизмов, в частности по оказанию правовой помощи, участниками которых они являются, - говорится в заявлении. - Такой подход является непременным условием для достижения универсального охвата Конвенции, которая остается одним из краеугольных договоров в архитектуре международной безопасности и разоружения".

Как отмечается в тексте, страны - участницы ОДКБ осознают "серьезную проблему в использовании площадки ОЗХО для распространения не подтвержденных реальными фактами утверждений на предмет применения химического оружия" и подчеркивают "необходимость сохранения объективности и непредвзятости" Технического секретариата организации при оперативном реагировании на поступающие от членов КЗХО заявления о предполагаемом применении химического оружия в ходе вооруженных конфликтов. "[Участники ОДКБ] подчеркивают необходимость сохранения технической направленности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и в этой связи отмечают опасность политизации ее повестки дня, навязывания одностороннего видения норм международного права, в том числе вольной интерпретации положений Конвенции без учета мнений всех государств-участников, - говорится в заявлении. - Выражают уверенность, что эффективное функционирование ОЗХО во многом зависит от профессионального, аполитичного и независимого характера работы Технического секретариата. Выступают за сохранение и укрепление его экспертного потенциала, совершенствование системы передачи знаний при неукоснительном соблюдении широкой географической представленности".

При этом в ОДКБ отмечают, что большая доля ответственности за деятельность Секретариата лежит на генеральном директоре организации. "Исходят из того, что любые предложения, выходящие за сферу охвата Конвенции, должны реализовываться строго в рамках требований ее статьи XV. Призывают инициаторов проекта решения о "понимании" относительно неиспользования веществ, воздействующих на центральную нервную систему, в аэрозольной форме в правоохранительных целях неукоснительно следовать положениям этого международного договора, - указывается в заявлении. - Отмечают, что полномочия Технического секретариата не должны выходить за рамки, четко очерченные положениями Конвенции".

Они также убеждены, что принятие решений о поражении в правах государств - участников Конвенции должно быть основано "исключительно на достоверных, проверяемых фактах и заключениях, а не на вызывающих в данном контексте множество вопросов докладах созданной при Техническом секретариате в обход положений Конвенции Группы по расследованию и идентификации с атрибутивными функциями".

В ОДКБ также настаивают на том, что работа спецмиссий ОЗХО в Сирии, учрежденных по согласованию с правительством этой страны, должна соответствовать "букве и духу Конвенции". "Отход от этих требований недопустим", - отмечается в документе.