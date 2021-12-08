В Китае заявили, что США "заплатят цену" за бойкот Олимпиады

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Американская сторона поплатится за решение объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине. Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Мы уже заявляли, что США заплатят цену за свои ошибочные действия. Давайте подождем и увидим, что будет дальше", - сказал он в ответ на вопрос о том, какие контрмеры планирует принять Китай. Он также не ответил на вопрос о том, планирует ли КНР принимать аналогичные шаги в отношении Австралии за бойкот Олимпиады.

США 6 декабря объявили дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине, предполагающий отказ от поездок официальных лиц на Игры. Позднее Вашингтон уведомил об этом своих союзников и партнеров за рубежом, оставив за ними право самостоятельно принимать решения относительно участия или неучастия в мероприятиях в Китае по случаю Олимпиады. Поводом для призывов бойкотировать зимние Игры, с которыми ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран, стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай в ответ назвал решение США политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и пообещал принять контрмеры.

Помимо США, о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр объявили Австралия и Япония. Правительство Новой Зеландии также сообщило о том, что его официальные представители не поедут на Олимпиаду из-за пандемии.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.