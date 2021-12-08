Суд Киева разрешил задержать министра времен президентства Порошенко

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева разрешил следствию задержать бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина по уголовному делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом сообщило в среду украинское издание "Главком".

"Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на задержание бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, подозреваемого в содействии созданию террористической организации (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований Максима Дзвоника.

По данным Государственной пограничной службы, по состоянию на 19 ноября Демчишин находился за пределами Украины.

По данным следствия, после назначения подозреваемого в декабре 2014 года на должность министра он был "привлечен высшим политическим руководством государства" к заключению соглашений на поставку угля из неподконтрольных районов Донбасса.

В офисе генпрокурора Украины сообщали ранее, что по делу о поставках угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса ранее уже предъявлены обвинения депутату Верховной рады, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. По версии обвинения, он может быть причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн).