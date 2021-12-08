Белоруссия просит экстрадировать из РФ подозреваемую в призывах к захвату власти

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Белоруссия направила в Россию документы на экстрадицию подозреваемой по уголовному делу о создании экстремистского формирования и призывах к захвату власти. Об этом сообщил в среду Следственный комитет Белоруссии.

"Во время возбуждения уголовных дел подозреваемая находилась за границей. Во взаимодействии с правоохранителями Российской Федерации 1 ноября этого года она задержана в Санкт-Петербурге. В настоящее время направлены документы на ее экстрадицию", - отмечается в сообщении ведомства на его сайте.

По данным белорусского СК, 24-летняя жительница Витебска с сентября 2020 по ноябрь 2021 года в мессенджере Telegram администрировала три канала. Действуя с другими лицами, она собирала и размещала в каналах персональную информацию людей, публиковала сообщения, в которых содержались "призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, размещала в отношении потерпевших заведомо ложные, порочащие сведения, содержащие обвинения в совершении преступлений", отметили в следствии.

В СК проинформировали, что в отношении задержанной в РФ девушки возбуждены уголовные дела за разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц, клевету, незаконные действия в отношении персональных данных другого лица, призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя страны. Она также обвиняется в создании экстремистского формирования и руководстве им, уточнили в следственном ведомстве Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с силовиками.