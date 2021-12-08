Прокуратура Швеции закрыла расследование по делу о сексуальных домогательствах министра

СТОКГОЛЬМ, 8 ноября. /ТАСС/. Шведская прокуратура прекратила предварительное расследование по делу о сексуальных домогательствах, в которых подозревался министр. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе ведомства.

"Главный прокурор Специальной прокуратуры Мария Стеруп решила прекратить предварительное расследование в отношении министра по подозрению в сексуальных домогательствах к женщине, о которых сообщило третье лицо", - отмечено в сообщении.

Прокуратура поясняет, что в данном случае речь шла о том, что подозреваемый погладил рукой спину истицы, в то время как "ее нейтрально спросили о том, что она думает о проходящих на выходных мероприятии" (съезде Социал-демократической партии). Прикосновение "истцы восприняли как оскорбительную ласку".

"В данном случае речь шла о мимолетном прикосновении. Оно не может рассматриваться как имеющее такую явную сексуальную направленность или характер, которые необходимы для того, чтобы действие можно было рассматривать как сексуальное домогательство. Этот акт также не может рассматриваться как такое явное нарушение общественного порядка, которое требуется для оценки действия как неудобства, потому что оно должно тогда характеризоваться определенной безжалостностью, - пояснила Стеруп. - Важно подчеркнуть, что все нежелательные прикосновения, которые воспринимаются как неприятные, не могут автоматически считаться преступными".

Допрос министра не проводился, поскольку прокурор после проведения предварительных следственных мероприятий "пришла к выводу об отсутствии оснований предполагать совершение преступлений, преследуемых государством".

Прокуратура не предоставляет дополнительную информацию. Но ранее шведским СМИ стало известно, что обвинения в домогательствах на съезде Социал-демократической рабочей партии поступили в адрес министра инфраструктуры Томаса Энерута. Он продолжает занимать этот пост и в новом правительстве, состав которого был назван премьером Магдаленой Андерссон 30 ноября.