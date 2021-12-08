Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении "массового расстрела" в колледже

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила теракт в колледже в Черкасской области, который планировали двое его студентов. Об этом спецслужба сообщила в среду на своем официальном сайте.

"СБУ предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что учащиеся распространяли в социальной сети "ВКонтакте" сообщения с фотографиями и видеоматериалами о планировании теракта, а также призывали присоединяться к ним для расправы над сверстниками.

Во время обыска у студентов обнаружены два пистолета, а также изъяты компьютерная техника и средства связи с доказательствами планировавшегося преступления. СБУ возбудила дело по статье о теракте.