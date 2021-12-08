Олаф Шольц стал новым канцлером ФРГ

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил социал-демократу Олафу Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером. Трансляцию официальной церемонии, которая проходит в президентском дворце Бельвю, ведут в среду немецкие телеканалы.

Теперь Шольц отправляется обратно в Бундестаг. Там он и его министры примут присягу. Около 15:00 (17:00 мск) состоится символическая церемония передачи власти от Ангелы Меркель.

Ранее Шольц получил 395 голосов депутатов, против проголосовали 303. Глава Бундестага Бербель Бас, согласно регламенту, спросила социал-демократа, признает ли он результаты голосования. Политик ответил утвердительно. В качестве исключения Бас разрешила депутатам использовать мобильные телефоны для фотографирования.

В новый кабмин Германии войдет Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия. Первое заседание правительства состоится в течение вечера. Главой МИД в новом кабинете станет известная критикой в адрес России Анналена Бербок, руководителем ведомства по делам экономики и климата, а также вице-канцлером - Роберт Хабек. Минфин достанется главе либералов Кристиану Линднеру, Минобороны - представительнице социал-демократов Кристине Ламбрехт.