"Успех Путина и экзамен для Байдена". Мировые СМИ о переговорах президентов России и США

Иностранные журналисты констатируют, что для установления стабильных и предсказуемых отношений между Москвой и Вашингтоном потребуется время. Тем не менее они отмечают продвижение, хоть и нелегкого, но диалога, который необходим ради гарантий безопасности в Европе. По итогам онлайн-встречи двух лидеров мы выбрали самые интересные на наш взгляд публикации мировых СМИ об этом событии. США The New York Times: "Видеоконференция лидеров не разрешила кризис вокруг украинских границ, и ни Кремль, ни Белый дом не объявили о существенном прогрессе.

На эту тему Подозрительная активность. Зачем НАТО столько кораблей и самолетов в Черноморском регионе?

Джейк Салливан, помощник президента по национальной безопасности, сказал после переговоров, что Байден предложил Путину выбор между дипломатическим решением и суровыми экономическими и политическими последствиями, которые вызовет российское вторжение на Украину. Но он не сказал, дал ли Путин какие-то обещания... Предотвратят ли угрозы со стороны Байдена российское вторжение на Украину, остается неясным. Но Путин не выглядел склонным к примирению. В заявлении Кремля по итогам встречи отмечалось, что Путин обвинил в напряженности Запад, который, по его словам, наращивает военный потенциал внутри Украины и вокруг нее...

Не было заметно каких-либо признаков личной враждебности между Байденом и Путиным

В коротком видеоролике начала встречи, распространенном российскими СМИ, лидеры обмениваются дружескими приветствиями, и американский президент, который гордится отношениями с зарубежными лидерами, улыбается, машет рукой российскому собеседнику и заявляет, что рад снова его видеть". The Washington Post: "Опасное противостояние вокруг Украины, как представляется, сохраняется после состоявшегося во вторник виртуального саммита между президентом Путиным и президентом Байденом. Первоначальный отчет Белого дома по итогам беседы был немногословным и туманным. Как указывалось, Байден выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу действий России, а также предупредил, что США и их союзники "ответили бы решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации". Кроме того, Байден "призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии". По словам должностных лиц США, это означает, что будет предпринята новая попытка добиться выполнения минских договоренностей от 2014-15 годов, достигнутых после того, как Россия присоединила Крым". Bloomberg: "Байден не пошел на признание "красных линий" Путина, а Путин не дал обещания отвести 175 тыс. солдат, которых он направил к украинской границе… В краткосрочной перспективе состоявшийся во вторник разговор, кажется, стал еще одной победой российского лидера, у которого вошло в привычку заставлять американцев гадать о своих намерениях. После встречи лицом к лицу в июне и трех телефонных звонков, считая с января, Путин зацементировал свой статус в качестве силы, чьи желания должны приниматься в расчет в условиях, когда администрация Байдена приводит в порядок свои союзы с европейскими странами и Украиной... Хотя стремление Байдена к ясности могло позволить Путину лучше понять позиции США, проблема для него состоит в том, что Путин оказывается в лучшем положении, когда выбивает оппонентов из равновесия. В то время как Байден стремится снизить градус риторики по Украине и сосредоточиться на других вопросах - внутренней политике, пандемии коронавируса и угрозе со стороны Китая, - Путин, похоже, усиливает свое влияние каждый раз, когда его действия вызывают новую волну тревоги в Белом доме". Мексика La Jornada: "Все указывает на то, что Россия пообещала не начинать военную операцию против своего славянского соседа, сохраняя за собой право вмешаться в том случае, если украинская армия нападет на мятежные регионы на юго-востоке этой страны. Глядя из Вашингтона, это можно представить как успешный результат посредничества Байдена. С точки зрения Москвы, и это будет показано как огромная победа Путина, США предложили не вводить никаких экономических санкций против России и не поставлять Киеву больше современного вооружения, не говоря уже о размещении американских военнослужащих на украинской территории". Бразилия Globo: "Джо Байден и Владимир Путин обошлись без абсурдных требований в своих переговорах по Украине. Американский президент угрожал Москве санкциями в случае вторжения на Украину. Российский лидер, в свою очередь, просил гарантий того, что Киев в будущем не войдет в НАТО. Оба отстаивали геополитические интересы своих стран. Однако эта тема имеет несравненно большее значение для Кремля, нежели для Белого дома". Аргентина Clarin: "Ни Киев, ни Вашингтон не дали гарантий, как того требует Москва, что Украина не присоединится к западному военному альянсу, как это сделали другие бывшие советские республики. После разговора оба президента поручили своим командам следить за темами, о которых они говорили… Когда они встречались последний раз в июне в Женеве, оба лидера, казалось, были настроены оптимистично по поводу установления "стабильных" и "предсказуемых" отношений. Но, видимо, этого придется подождать, поскольку ни один из них, похоже, не идет на уступки". Великобритания The Times: "Угрозы президента США о серьезных экономических санкциях может хватить для того, чтобы не допустить нападения России на Украину. Но этого будет недостаточно, чтобы положить конец конфликту.

Джо Байден во вторник в беседе с Владимиром Путиным говорил в бескомпромиссном тоне, предупредив российского президента о том, что Америка и ее союзники ответят "серьезными экономическими и иными мерами" на любую военную эскалацию на Украине. Это был правильный посыл. После хаотичного ухода из Афганистана на карту поставлена не только судьба Украины, которая может столкнуться с неминуемым вторжением российских войск, но и в целом европейская безопасность, которая будет сильно дестабилизирована войной, что приведет к неизбежному перемещению миллионов украинцев. Это самый тяжелый внешнеполитический экзамен для Байдена за время его президентства. Говоря в более широком плане, российское нападение будет означать конец послевоенной системы, основанной на правилах, и станет символом возвращения к анархии в мировом порядке. Сложно сказать, действительно ли Путин преследует цель вторжения. Российский президент не скрывал, что относится к независимости Украины как к исторической ошибке, а распад Советского Союза считает геополитической трагедией. Тот факт, что западные лидеры выступают с экономическими угрозами, лишь подтверждает, что они не намерены оказывать военную поддержку Киеву, за исключением поставок вооружений и инструкторов. Наилучший вариант для Запада - это продолжительный конфликт в замороженном состоянии". The Daily Mail: "Путин пошел на разговор с Байденом, надеясь получить гарантии того, что НАТО никогда не расширится за счет включения в свой состав Украины, которая длительное время стремится стать членом военного альянса. Американцы и их союзники по НАТО заранее сказали, что просьба Путина является неприемлемой. Беседа лидеров стала одной из наиболее напряженных для Байдена за время его президентства. О накале встречи свидетельствовало то, что Белый дом организовал эту видеоконференцию за закрытыми дверями в особо охраняемой Ситуационной комнате. Для сравнения: три недели назад Байден провел похожую встречу в онлайн-формате с председателем КНР Си Цзиньпином, находясь в парадной комнате Рузвельта, а журналисты первые минуты могли следить за ее ходом". Германия Sueddeutsche Zeitung: "Путин потребовал, чтобы НАТО в письменной форме зафиксировала, что она не будет принимать Украину в свои ряды. Байден категорически отказался. Как бы то ни было, Байден и Путин поручили своим сотрудникам изучить возможности дипломатического решения… Послание Байдена Путину на виртуальном саммите было ясным: вероятно, в чрезвычайной ситуации Соединенные Штаты не будут защищать Украину с помощью своих солдат. Но если Россия вторгнется на Украину, ей придется заплатить за это высокую цену. Байден выразил надежду, что страны НАТО ответят "решительными экономическими и другими мерами". Hannoversche Allgemeine Zeitung: "О военном вмешательстве НАТО или даже отдельных западных стран не может быть и речи: тогда ситуация полностью выйдет из-под контроля. Таким образом, потребуются дальнейшие экономические санкции, даже если предыдущие, похоже, не произвели большого впечатления. Было бы намного лучше, если бы во всем этом не было необходимости. Хорошо, что Путин и Байден провели разговор в такой ситуации". Welt: "Никакого расширения НАТО на восток, никакого вторжения в Украину - Байден и Путин использовали видеосаммит, чтобы отразить давно известные позиции. И все же с российской стороны были нюансы, которые могли хотя бы сигнализировать о готовности Москвы к диалогу. Российское государственное телевидение показало короткий видеоролик из резиденции президента России Владимира Путина в Сочи: хозяин Кремля и президент США по-дружески поприветствовали друг друга, через несколько секунд трансляция завершилась". Франция L'Opinion: "Кремль получил то, что хотел: прямой диалог с Соединенными Штатами. Независимо от исхода переговоров, одно можно сказать наверняка: уже есть победитель и проигравшие. Победителем стал российский президент, которому удалось навязать этот формат прямой дискуссии со своим американским коллегой. Проигравшими являются французы и немцы, которые до сих пор были единственными собеседниками Москвы (и Киева) в рамках того, что дипломаты называют нормандским форматом. "Россия хочет говорить только с Соединенными Штатами", - сказал французский дипломат, близкий к данной теме. По его словам, Москва ясно дала понять, что не заинтересована в дискуссии с Европейским союзом и что усилия Франции и Германии - бессмысленны. Почти никто в Париже не верит в российское вторжение. Наиболее вероятным сценарием является продолжение напряженности, при этом Россия делает ставку на политическое разложение в Киеве. Москва явно не смирилась с потерей Украины, которая 24 августа отметила тридцатую годовщину своей независимости". Le Monde: "Проведение виртуального саммита Байден-Путин уже само по себе является успехом для России, которая выступает как великая держава в геополитике и отрывает американского президента, по крайней мере временно, от его стратегического приоритета - соперничества с Китаем. Вот уже несколько недель Кремль настаивал на разговоре лицом к лицу между двумя президентами. В Кремле отрицают наличие какого-либо проекта вторжения (на Украину) и упрекают Вашингтон в пренебрежении к его озабоченности по поводу возросшей активности стран НАТО в Черном море, намерении украинцев присоединиться к альянсу и просьбам Киева о закупках вооружений на Западе". Le Figaro: "Этот весьма ожидаемый разговор между двумя лидерами вписывался в контекст растущего беспокойства США и их союзников в условиях массированных российских военных приготовлений на российской границе.

На эту тему Доктрина Байдена на Украине. Вооружить Киев, чтобы спровоцировать Москву