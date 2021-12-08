Кулеба заявил, что разговор Байдена и Путина способствует снижению напряженности в Европе

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Переговоры между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным способствуют снижению напряженности в европейском регионе. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Reuters .

"Контакт между ними сам по себе способствует удержанию [от враждебных действий] и деэскалации, - сказал он. - Мы ценим важные дипломатические усилия США по возвращению России за стол переговоров". Кулеба также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и Байден в ближайшее время обсудят дальнейшую координацию действий по "сдерживанию России" и возобновлению переговоров о мирном урегулировании конфликта на Донбассе в рамках "нормандского формата".

Российский лидер и глава администрации США провели во вторник переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.