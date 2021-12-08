Правительство Германии с приходом Олафа Шольца изменило адрес сайта канцлера

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Германии с приходом к власти социал-демократа Олафа Шольца сменило адрес сайта канцлера. Если раньше сайт главы правительства ФРГ назывался bundeskanzlerin.de (женский род существительного), то со вступлением в должность Шольца он приобрел название bundeskanzler.de .

Во многом такая метаморфоза связана с особенностями немецкого языка, в котором имеются разные окончания для женского и мужского рода. Кроме того, сайт канцлера теперь обновился. Он содержит биографию нового главы правительства Германии и информацию о том, как проходит процесс избрания канцлера.

Социал-демократ Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии ранее в среду. За него отдали голоса 395 депутатов Бундестага (парламента ФРГ), против высказались 303 парламентария. Глава Бундестага Бербель Бас, согласно регламенту, спросила социал-демократа, признает ли он результаты голосования. Политик ответил утвердительно.

Вскоре после этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером. Церемония прошла в президентском дворце Бельвю. Теперь Шольц отправляется обратно в Бундестаг. Там он и его министры примут присягу. Около 15:00 (17:00 мск) состоится символическая церемония передачи власти от Ангелы Меркель. Таким образом, 16-летняя эпоха канцлерства Меркель окончательно завершилась.