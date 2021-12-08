Сторонники Саакашвили проводят митинг у Президентского дворца

ТБИЛИСИ, 8 декабря. /ТАСС/. Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" и общественности проводят митинг в Тбилиси у Президентского дворца, требуя от президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Об этом в среду сообщает грузинский телеканал Imedi .

"Он [Саакашвили] является жертвой бесчеловечного обращения и пыток. Соответственно, даже по международным стандартам, человек, который является жертвой бесчеловечного обращения и пыток, подлежит освобождению. Соответственно, эта акция у дворца Саломе Зурабишвили служит цели, чтобы она приняла решение, которое должен принять любящий себя президент страны", - сказал член собрания Тбилиси от "Национального движения" Звиад Куправа в эфире телеканала.

Митингующие считают, что помилование Саакашвили должно заложить основу общенациональному примирению и снижению поляризации в стране. В искренность оппонентов не верят представители власти. "Что же касается искренности господина Михаила Саакашвили и других оппонентов, которые якобы хотят национального согласия, я лично в это не верю. Когда они были у власти, всегда делили общество на своих и тех, которых нужно "смывать". К сожалению, мы и сегодня пожинаем эти плоды", - сказал в среду журналистам вице-премьер Грузии, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

Ранее Зурабишвили несколько раз заявляла, что не собирается подписывать документ о помиловании бывшего президента страны.

Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Бывший грузинский лидер объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября. На данный момент Саакашвили не голодает и проходит курс лечения в больнице.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. Саакашвили заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В последние годы экс-президент проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.