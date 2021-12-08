{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Польша приобрела у США 300 бронемашин класса MRAP для восточного фланга

Машины вместе с логистическим пакетом и пакетом обучения поступят в первом квартале 2022 года

ВАРШАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Польская армия приобрела у США 300 бывших в употреблении колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой, которые будут использоваться на восточном фланге страны. Соответствующее заявление размещено в среду в Twitter министра обороны Мариуша Блащака.

"Мы подписали с США соглашение на поставки 300 бывших в употреблении машин MRAP (mine-resistant ambush-protected - бронированный автомобиль с повышенной противоминной защитой). Машины вместе с логистическим пакетом и пакетом обучения поступят в Войско Польское в первом квартале 2022 года и укрепят потенциал подразделений, размещенных в восточной Польше", - написал он.

Теги
СШАПольша
Источник: саммит ЕС 16-17 декабря продлит на полгода экономические санкции против России
По словам собеседника агентства в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС, введение новых санкций против России из-за "возможной агрессии по отношению к Украине" в настоящее время не обсуждается
Читать полностью