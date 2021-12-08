Источник: саммит ЕС 16-17 декабря продлит на полгода экономические санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Главы государств и правительств Евросоюза на последнем в этом году саммите ЕС 16-17 декабря примут политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Введение новых ограничительных мер против Москвы в настоящее время на обсуждается. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

"Будет затронут вопрос реализации минских соглашений, в контексте которого лидеры, как ожидается, дадут зеленый сигнал продлению экономических санкций на шесть месяцев, так как прогресса, как вы понимаете, мы не видим. Скорее наоборот, ситуация накаляется", - сказал он. По словам дипломата, в ближайшие недели после саммита Брюссель формально оформит решение о продлении санкций, которое будет затем опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу. Срок действия мер истекают 31 января.

На вопрос о том, обсуждаются ли новые ограничительные меры против России и есть ли такой вопрос в повестке дня саммита ЕС, дипломат ответил: "Да, есть понимание о такой возможности в случае ухудшения ситуации, но в настоящее время конкретных предложений нет на столе. Вопроса введения новых санкций сейчас в повестке нет".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет готов расширить санкции против России "в случае агрессии по отношению к Украине". В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.