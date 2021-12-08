Азербайджан в 2022 году планирует подать против Армении два межгосударственных иска

БАКУ, 8 декабря. /ТАСС/. Азербайджан в следующем году подаст межгосударственные иски против Армении в связи с ущербом, нанесенным окружающей среде, и незаконной эксплуатацией энергоресурсов на территориях в Карабахе, перешедших под контроль Баку осенью прошлого года. Об этом заявил в среду на брифинге замминистра иностранных дел страны Эльнур Мамедов.

"Азербайджанская сторона планирует подать межгосударственные иски против Армении на основании ряда международных конвенций. Один из них будет касаться ущерба, нанесенного окружающей среде. Второй будет связан с энергоресурсами. В настоящее время идет сбор фактов о незаконном использовании и эксплуатации армянской стороной энергоресурсов на освобожденных от оккупации территориях, и в этом направлении планируется подача иска против Армении на международном уровне", - отметил замглавы МИД.

В минувший вторник Международный суд ООН потребовал от Азербайджана и Армении предотвратить разжигание расовой ненависти в качестве обеспечительной меры на время проведения разбирательства по существу между двумя странами, касающегося нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Согласно вердикту, обе стороны должны воздержаться от действий, которые могут усугубить или углубить разногласия или усложнить разрешение спора.

Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде ООН в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации 16 сентября. В иске содержатся обвинения в адрес Азербайджана в расовой дискриминации, продолжающейся на протяжении десятилетий и вышедшей на первый план в ходе вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года. Азербайджан 23 сентября подал встречный иск, в котором утверждается, что Армения совершала и продолжает совершать ряд дискриминационных действий против азербайджанцев на основании их национального и этнического происхождения. Обе стороны потребовали компенсации ущерба и введения временных обеспечительных мер, призванных предотвратить обострение ситуации на время проведения разбирательства.