Родственники пропавших без вести и пленных военных перекрыли проспект в центре Еревана

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/ Больше 50 родственников армянских военных, которые числятся без вести пропавшими или находятся в плену в Азербайджане, в среду перекрыли центральный проспект Баграмяна рядом со зданием парламента в Ереване с требованием организовать встречу со спикером парламента Аленом Симоняном. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, на проспекте образовалась большая пробка, полиция начала задерживать протестующих.

"Мы требуем, чтобы Ален Симонян принял нас всех в своем кабинете или спустился сюда. Он должен ответить за свои слова", - заявил один из участников акции протеста.

В настоящий момент ситуация на проспекте очень напряженная, на место прибывают специальные силы полиции.

Ранее во вторник в сети появилось видео, где спикер парламента Армении Ален Симонян во время частной беседы заявлял, что "военнослужащие, которые сдались в плен без боя, ему не нужны". В том же видео Симонян добавляет, что "страна сделает все, чтобы вернуть их".

Армения добивается от Азербайджана возвращения всех удерживаемых лиц. В Ереване неоднократно подчеркивали, что это является приоритетным вопросом при обсуждении дальнейшего урегулирования ситуации в регионе. В Баку заявляют, что все армянские граждане, попавшие в плен в ходе боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, были возвращены, а удерживаются только "террористы и диверсанты".