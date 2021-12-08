Премьер Греции отметил существенную роль России в мире

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи отметил, что Россия играет существенную роль в развитии событий в мире, и высказался за укрепление двусторонних отношений, в том числе в сфере торговли и туризма.

На переговорах Мицотакис предложил Путину обсудить "вопросы региональной повестки дня с учетом того, что Россия является постоянным членом СБ ООН и играет существенную роль в развитии многих событий в регионе и в мире в целом".

Премьер Греции высказался за дальнейшее укрепление отношений с Россией, в том числе "в области экономики, поскольку греческая экономика, несмотря на условия пандемии, в последнее время отмечает достаточно бурный рост". "Есть перспектива как увеличения нашего торгово-экономического оборота, так и развития взаимодействия в области туризма", - добавил Мицотакис.

Он также заверил, что в Греции помнят о роли России в Греческой революции. "Это события, которые неразрывно связывают две наши страны. Эта революция привела к созданию независимого греческого государства, и мы никогда не забываем, что Россия сыграла существенную роль в этом. И также благодаря усилиям великих держав того времени Греция нашла в себе силы стать современным независимым государством", - заявил Мицотакис.

Премьер-министр Греции поблагодарил Путина за приглашение посетить Сочи. Он сообщил, что был здесь 30 лет назад в составе делегации своего отца. "Я не впервые приезжаю в Сочи, но я впервые приезжаю сюда, как премьер-министр. Я был здесь 30 лет назад, сопровождая делегацию своего отца, который приезжал в Советский Союз (отец нынешнего главы правительства Греции Константинос Мицотакис был премьер-министром страны в 1990-1993 годах - прим. ТАСС). Он тогда посетил в том числе Анапу и Геленджик", - рассказал Мицотакис.