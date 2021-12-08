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Переговоры Путина и Байдена

Офис Зеленского прокомментирует беседу Путина и Байдена после разговора глав США и Украины

Публичные коммюнике не отражают двух часов разговора, отметил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского не будет комментировать прошедший накануне разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена до запланированной на 9 декабря беседы главы украинского государства с президентом США. Об этом в среду заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

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"Реакция офиса президента будет после разговора Зеленского с президентом США Байденом. Публичные коммюнике [распространенные по итогам переговоров Путина и Байдена] не отражают двух часов разговора, поэтому давайте все будет идти своим чередом, и уж когда получим информацию из первых уст, а не из коммюнике или через СМИ, тогда и будем реагировать", - отметил Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда". Он напомнил, что разговор Байдена и Зеленского запланирован на 9 декабря.

Пресс-секретарь также напомнил, что перед разговором Путина и Байдена Зеленский общался по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который проинформировал о повестке будущей беседы. "У Украины есть полное доверие к ее партнерам", - подчеркнул Никифоров.

Накануне российский лидер Владимир Путин и глава администрации США Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияБайден, ДжоЗеленский, Владимир АлександровичПереговоры Путина и Байдена
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