Главу МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса избрали президентом страны на 2022 год

ЖЕНЕВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, представляющий в правительстве правоцентристcкую "Свободную демократическую партию. Либералы", избран президентом страны на 2022 год. Выборы состоялись в среду на совместном заседании двух палат Федерального собрания (парламента). Президентские полномочия он будет исполнять, оставаясь главой внешнеполитического ведомства.

Кассис родился 13 апреля 1961 года в городке Сесса (кантон Тичино). В 1987 году окончил медицинский факультет Цюрихского университета. В 1996 году получил степень магистра в области общественного здравоохранения, а в 1998-м - степень доктора медицины. С 1988 работал врачом, в 1996-2008 годах - кантональным врачом Тичино. В 2008-2012 годах - вице-президент Швейцарской федерации врачей. С 2007 по 2017 год - депутат Национального совета - нижней палаты швейцарского парламента от Свободной демократической партии. Либералы. С 2015 по 2017 год возглавлял парламентскую фракцию этой партии. В сентябре 2017 года был избран в состав правительства - Федерального совета. 1 ноября 2017 года вступил в должность члена Федерального совета, где возглавил Федеральный департамент (министерство) иностранных дел. С 1 января по 31 декабря 2021 года является вице-президентом Швейцарии.

Среди главных задач Кассиса на посту президента местные обозреватели называют сглаживание острых углов в отношениях с Европейским союзом. Эти отношения переживают непростые времена после того, как в мае 2021 года Швейцария прервала переговоры о заключении рамочного соглашения. Еще одной задачей Кассиса станет проведение намеченной на 5 июля 2022 года в Лугано международной конференции по реформам на Украине.

Должность президента в Швейцарии поочередно занимают члены Федерального совета (правительства), состоящего из семи министров. Исход состоявшихся в среду выборов был предопределен консенсусом крупнейших партий, входящих в правительство, и смена президента не скажется на политике страны, поскольку проблемы решаются в правительстве коллегиально. Президент в Швейцарии не является главой государства: это прерогатива Федерального совета. Президент председательствует на заседаниях правительства, при равенстве голосов его мнение становится решающим, он также принимает посещающих с визитами Швейцарию глав иностранных государств.