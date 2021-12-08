Президент ФРГ официально назначил новое правительство

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в среду назначил на посты всех членов правительства нового канцлера Олафа Шольца. Трансляцию из президентского дворца Бельвю ведут немецкие телеканалы.

"Несомненно, перед Германией стоят серьезные вызовы. Будь то изменение климата или цифровизация, конкуренция в мире, миграция. Ваши ответы на эти вызовы сформируют будущее нашей страны", - сказал глава государства. "Мир смотрит на нашу страну. Ожидания от Германии велики", - добавил Штайнмайер.

Теперь правительство приведут к присяге в парламенте. Первое заседание назначено на 18:00 (20:00 мск).

Состав правительства

В новый кабмин Германии вошли Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). СДПГ получила семь министерских портфелей, "зеленые" - пять, либералы - четыре

Главой МИД в новом кабинете стала известная критикой в адрес России Анналена Бербок, руководителем ведомства по делам экономики и климата, а также вице-канцлером - Роберт Хабек. Минфин достался главе либералов Кристиану Линднеру, Минобороны - представительнице социал-демократов Кристине Ламбрехт. Министром окружающей среды стала Штеффи Лемке, главой ведомства по делам сельского хозяйства - Джем Оздемир.

МВД впервые в Германии возглавила женщина. Этот пост заняла Нэнси Фезер, которая была членом фракции социал-демократов в парламенте земли Гессен. Хубертус Хайль остается министром по вопросам труда и социальных дел. Министром по делам строительства становится Клара Гайвиц, министром по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ - Свенья Шульце. Ведомство федерального канцлера возглавил Вольфганг Шмидт. Генсек СвДП Фолькер Виссинг становится главой Минтранса, а представитель фракции этой же политической силы Марко Бушман - министром юстиции и защиты прав потребителей.

По мнению немецких экспертов, одним из самых смелых решений Шольца было выдвинуть на пост министра здравоохранения Карла Лаутербаха, который пользуется неоднозначной репутацией в германском обществе в свете выдвигаемых им решений по преодолению пандемии коронавируса.