США намерены выделить новые инвестиции в защиту журналистов по всему миру

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. США намерены выделить новые значительные суммы на финансирование усилий по защите независимых журналистов и средств массовой информации по всему миру. Об этом в среду заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии "Саммита за демократию", который состоится 9-10 декабря.

"Во время саммита мы объявим о новых значительных инвестициях в поддержку независимых СМИ, испытывающих финансовые проблемы. Наш вклад в недавно запущенный Международный фонд по поддержке выражающих общественные интересы СМИ будет наибольшим среди всех государств", - сказал Блинкен.

Инициированный Вашингтоном "Саммит за демократию" запланирован на 9-10 декабря. Он состоится в режиме видеоконференции с участием глав государств, правозащитников и бизнесменов. На мероприятие были приглашены 110 стран и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в этом перечне нет КНР и России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу США "междусобойчиком" и одним из "наиболее одиозных прожектов" Вашингтона.