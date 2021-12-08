Экс-канцлер Шрёдер предостерег новую главу МИД ФРГ Бербок от конфронтации с РФ и Китаем

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) призвал новую главу МИД ФРГ Анналену Бербок выстраивать взвешенные отношения с Россией и Китаем. С таким заявлением он выступил в среду в эфире телеканала Phoenix.

"Есть важные задачи, например, в области внешней политики и политики безопасности. Нужно поддерживать разумные отношения с Китаем, с Россией", - отметил Шрёдер, указав на то, что эти страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и их нельзя изолировать. Как считает экс-канцлер, предыдущие заявления Бербок показывают, что выстраивание отношений с Москвой и Пекином будет непростым.

Ранее в среду президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на посты всех членов правительства нового канцлера Олафа Шольца. Первое заседание кабинета пройдет уже сегодня.

В новый кабмин Германии вошли Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). СДПГ получила семь министерских портфелей, "зеленые" - пять, либералы - четыре. Главой МИД в новом кабинете стала известная критикой в адрес России и Китая Анналена Бербок.